Imprese e finanza agevolata, gli industriali pisani incontrano SACE

Mercoledì 26 ottobre (ore 16 nell’Auditorium 'G. A. Agnelli' in via Volturno 41/43 a Pisa), l’Unione Industriale Pisana ospiterà il seminario 'Opportunità e Strumenti per la Crescita e lo Sviluppo delle Aziende Italiane'.

L’incontro, rivolto a professionisti e imprenditori, è organizzato dalla sezione Piccola Industria di Uip, guidata da Francesca Posarelli, e vedrà la presenza di SACE, la società assicurativo-finanziaria italiana, interamente controllata dal Ministero dell’Economia e Finanze, specializzata nel sostegno alle imprese italiane attraverso un’ampia gamma di strumenti a supporto della competitività in Italia e nel Mondo.

L’obiettivo del seminario è proporre un aggiornamento sugli strumenti attualmente offerti per l’assicurazione e la finanza agevolata a supporto delle imprese nei piani di crescita e di diversificazione nei mercati esteri, alla luce delle variabili e dei fenomeni che rendono incerto l’attuale contesto, tra i quali la crisi tra Russia e Ucraina e la rimodulazione delle filiere internazionali.

All’origine di questa iniziativa c’è la volontà, da parte della sezione della Piccola Industria dell’Unione Industriale Pisana e di Sace, di confrontarsi con le banche e le istituzioni con l’intento di poter avviare una collaborazione incentrata sulla definizione di strategie comuni utili ad affrontare situazioni critiche internazionali.

Sace ha la possibilità di intervenire con una serie di soluzioni utili per le imprese colpite dal caro energia allo scopo di assicurare continuità alle attività produttive ed economiche. Offre anche sostegno agli investimenti delle imprese e le garanzie necessarie per accedere più facilmente a finanziamenti per i progetti green nell’attuazione del Green New Deal Italiano allo scopo di diventare un campione della Green economy e consentire all’Italia di giocare un ruolo di primo piano nello sviluppo eco-sostenibile.