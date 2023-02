Servizio Civile: 12 posti alla Croce Rossa Italiana di Pisa

Croce Rossa Italiana, Comitato di Pisa, promuove ancora posti per il servizio civile 2023. Con scadenza 10 febbraio, c’è la possibilità, per 12 ragazze e ragazzi, di avviare un percorso in ambito sanitario: "Conoscere i principi del primo Soccorso e la pratica del BLS - scrive in una nota - può essere un'esperienza importante e molto utile per tutti".

Come di consueto la possibilità è riservata a chi ha tra 18 e 29 anni, ed è previsto un rimborso mensile. se hai tra 18 e 28 anni. La Croce Rossa ricorda chi ha partecipato al precedente servizio civile: "Un percorso in ambito sociale in cui quattro giovani hanno potuto operare nell’ambito dell’Accoglienza rivolta ai richiedenti asilo, partecipando attivamente alla vita dei Centri di Accoglienza di Croce Rossa Italiana – Comitato di Pisa. Grazie quindi a Federico, Eleonora, Rony e Silvia per la strada che hanno scelto di percorrere insieme a noi. Siamo certi possa essere una esperienza di crescita per ognuno, utile per riflettere sui temi dell’identità e della tolleranza e che magari potrà tradursi in seguito in una vera e propria esperienza di volontariato in Cri".