Sono disponibili quattro posti di servizio civile universale presso il Cif Provinciale di Pisa odv ed il Cif Comunale di Pisa odv con il progetto “OPERAZIONE PROSSIMITA’ – reti di supporto ai più fragili”.



Per info e per i dettagli dei progetti: https://www.focsiv.it/pubblicato-bando-scu-2023/ -codice sede Cif Provinciale Pisa odv 201811 -codice sede Cif Comunale Pisa odv 201806 Per presentare domanda di partecipazione: https://domandaonline.serviziocivile.it SCADENZA ALLE ORE 14:00 DEL 15 FEBBRAIO 2024