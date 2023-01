Tadan ricerca nuovi fattorini su Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Tadan, azienda pisana nata nel 2020 ed attiva con il proprio servizio di consegna a Pisa, Livorno, Pontedera e Firenze, continua crescere e ricerca personale per svolgere le proprie attività di consegna a domicilio di cibo e bevande. Come funziona il servizio? Con Tadan ordinare è semplicissimo: basta scaricare l’app o andare sul sito (www.tadan.delivery), decidere cosa mangiare tra un’ampia scelta di cucine e piatti ed effettuare il pagamento comodamente tramite carta di credito, Paypal oppure anche in contanti. Una volta ordinato il cliente può seguire tramite l’app le fasi di consegna, vedendo in diretta dove si trova il rider. Ogni giorno su Tadan vengono attivate nuove promozioni e sconti vantaggiosi tutti da scoprire. Come si svolge il lavoro? Il Rider indica le proprie disponibilità tramite l’app Rider Tadan, una volta in turno riceve l’ordine da consegnare, lo ritira dal ristorante ed effettua la consegna al cliente. Cosa occorre per poter diventare rider Tadan? É davvero semplice, basta avere uno smartphone, un motorino (e patente di guida), essere maggiorenne ed essere residente in zona Pisa. Quali sono le condizioni di lavoro? Grazie anche all’accordo sindacale firmato con Nidil-CGIL, lavorare con Tadan consente di avere una paga oraria, un rimborso chilometrico, copertura assicurativa e previdenziale e diversi tipi di bonus, oltre che la libertà di indicare i turni durante i quali si vuole lavorare. Il trattamento dei rider adottato da Tadan prevede infatti un sistema di assegnazione dei turni ai rider equo e non discriminatorio: le assegnazioni avvengono senza alcun sistema di ranking reputazionale, metodo utilizzato da molte piattaforme e sempre più oggetto di discussione. Chi è interessato può candidarsi direttamente sul sito di Tadan nella sezione Rider, al link https://rider.tadan.delivery Un ristorante che vuole attivare il servizio Tadan cosa deve fare? Sempre più ristoratori specializzati in diversi tipi di cucine stanno aderendo al servizio di Tadan. Chi è interessato ad attivare il servizio di consegna di Tadan per il proprio ristorante o per la propria pizzeria può fare richiesta compilando il form al link https://partner.tadan.delivery/, oppure chiamando per informazioni al numero 050 762 0035. L’azienda Tadan (www.tadan.delivery) è un'azienda di food delivery già attiva in diversi capoluoghi toscani, tra cui Firenze, Pisa e Livorno, oltre che nella città di Pontedera. Nel giro di pochi anni la piattaforma è riuscita ad attrarre l’attenzione di tanti ristoratori che utilizzano quotidianamente il servizio, per consegnare a domicilio le proprie specialità e di utenti che tramite l’app possono ordinare comodamente e ricevere ovunque desiderino i propri piatti preferiti. I punti forti della piattaforma sono la facilità di utilizzo e la possibilità di usufruire di numerosi sconti che giornalmente vengono rilasciati sia sui canali social (Facebook (https://www.facebook.com/tadandelivery) e Instagram (https://www.instagram.com/tadan_delivery) che sui canali Telegram dedicati alle varie città (https://t.me/tadan_pisa). Tanti sono già i ristoratori che hanno deciso di entrare nel programma Partner di Tadan: la piattaforma rappresenta infatti una possibilità concreta per far crescere la propria attività raggiungendo nuovi clienti. L’obiettivo principale di Tadan è mettere le esigenze dei ristoratori, insieme a quelle dei clienti, al primo posto. Grazie ad una visione fortemente inclusiva, in pochi anni dalla sua nascita Tadan è riuscita a farsi spazio nel vasto mondo del food delivery, registrando migliaia di utenti che tornano ad ordinare giornalmente.