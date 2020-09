Turismo: le 'Terre di Pisa' alla fiera nazionale 'Discover Italy' per ripartire

Il quadro che emerge dai dati del Sistema informativo Excelsior parla chiaro: quello del turismo è un comparto che ha sofferto molto gli effetti della perdita del volume di affari per la chiusura delle attività ed è stato penalizzato inoltre dal protrarsi delle limitazioni nei flussi di turisti esteri. Il 70% delle imprese pisane del settore ritiene infatti di poter tornare a livelli di attività adeguati non prima del primo semestre 2021. Tuttavia Pisa e le sue terre non si sono arrese e con l’aiuto della Camera di Commercio di Pisa hanno deciso di ripartire cogliendo la prima occasione disponibile: quella di partecipare al primo evento B2B a carattere nazionale, dedicato all’offerta turistica italiana, post lockdown. Undici imprese del settore turistico aderenti al marchio territoriale 'Terre di Pisa', hanno infatti partecipato a Discover Italy: l’evento dedicato esclusivamente a tour operator stranieri, che si è svolto il 16 settembre a Sestri Levante nella suggestiva cornice dell'ex Convento dell’Annunziata.

Nel rispetto di tutte le regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 le singole aziende hanno avuto l’opportunità di realizzare di persona colloqui con buyer provenienti da Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, Germania, Francia, Ucraina, Spagna, Stati Uniti, Belgio, Slovacchia, Brasile, Ungheria e Olanda mentre hanno raggiunto in modalità virtuale quelli provenienti da Israele, Austria, Ungheria, Stati Uniti, Canada, Russia, Turchia e Ucraina. Quasi 200 gli appuntamenti BtoB svolti dalle imprese nella sola giornata di mercoledì 16 settembre: un’occasione davvero unica per gettare le basi per la tanto auspicata ripresa.

L’evento è stato anche l’occasione per distribuire la nuova release della 'Mappa delle Terre di Pisa': una cartina, in scala 1:100.000 a colori, sulla quale sono indicate 152 diverse attrazioni (la strada del vino e la strada dell’olio, i monumenti, le chiese, i musei, i palazzi, le ville, le rocche, le aree archeologiche, i parchi e le riserve naturali, ecc.). E’ stato inoltre possibile presentare a 20 operatori stranieri la destinazione turistica 'Terre di Pisa' con una postazione appositamente presidiata dal personale della Camera di Commercio.

Di seguito l’elenco delle aziende presenti in fiera:

Tuscantaste, agenzia incoming - Ponsacco

Fattoria San Paolo, agriturismo - Castelnuovo Val di Cecina

Maniero del Brunelleschi, casa vacanze - Vicopisano

Vinis, servizi enogastronomia - Pisa

My Tuscany Travel, agenzia incoming - Casciana Terme Lari

Tenuta Quarrata, agriturismo - Capannoli

Fattoria Lischeto, agriturismo - Volterra

Consorzio Turistico Volterra e Valdicecina - Volterra

Monte Pisano Territorio Ospitale - San Giuliano Terme

Mugel Travel - Pisa

Wanderlust B&B Aguaraja - Pisa