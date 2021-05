Aeroporti, bilancio 2020: 2 milioni di passeggeri, -76%

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Toscana Aeroporti S.p.A., la società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa, ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020

"I risultati del 2020 di Toscana Aeroporti - scrive la società in una nota - sono stati fortemente condizionati dagli effetti dell’emergenza sanitaria da covid-19, di conseguenza dal Sistema Aeroportuale Toscano sono transitati 2 milioni di passeggeri nel 2020 con una flessione del 76% rispetto all’anno precedente. I ricavi totali consolidati sono stati pari a 61 milioni di euro in flessione del 53,2% rispetto ai 130,2 milioni di euro del 2019 mentre i ricavi operativi sono passati da 119,7 milioni di euro a 40,4 milioni di euro nel 2020. L’EBITDA consolidato è stato negativo per 801mila euro rispetto al valore positivo di 38,1 milioni di euro del 2019. Il Risultato netto di esercizio del Gruppo si è attestato su un valore negativo di 12,5 milioni di euro rispetto al valore positivo di 14,1 milioni di euro del 2019".

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di coprire la perdita d’esercizio della Capogruppo pari ad Euro 7.845.389 con la riserva statutaria disponibile nel Patrimonio sociale.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea, sulla base delle liste presentate, ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione i cui 15 componenti è previsto rimangano in carica per tre esercizi, sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, determinandone i compensi spettanti. Di seguito la composizione del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti:

1) Elisabetta Fabri

2) Marco Carrai

3) Roberto Naldi

4) Mariano Andres Mobilia Santi

5) Stefano Bottai

6) Antonella Mansi

7) Giorgio De Lorenzi

8) Patrizia Pacini

9) Ana Cristina Schirinian

10) Saverio Panerai

11) Mirko Romoli Fenu

12) Gino Mannocci

13) Claudio Bianchi

14) Nicoletta De Francesco

15) Cristina Martelli

I primi nove componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti dalla lista presentata dall’azionista Corporacion America Italia S.p.A., il consigliere Saverio Panerai è stato eletto dalla lista presentata dall’azionista SO.G.IM. S.p.A. mentre i rimanenti cinque consiglieri sono stati eletti dalla lista presentata dall’azionista Camera di Commercio di Pisa.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione utile, procederà all’accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei Consiglieri neonominati, oltre che al conferimento delle deleghe di gestione e alla nomina dei componenti dei Comitati.