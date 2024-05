Toscana Aeroporto, approvato il resoconto intermedio di gestione: i dati del primo trimestre

Esaminato e approvato dal consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A, società che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024.

“Nonostante la tipica stagionalità del primo trimestre - commenta Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - il Sistema Aeroportuale Toscano ha registrato un nuovo record di traffico passeggeri con un conseguente miglioramento degli indicatori economici di Toscana Aeroporti rispetto al 2023. Pur in un contesto internazionale complesso e incerto, rimaniamo fiduciosi e determinati nella nostra visione strategica. Continueremo a investire nello sviluppo degli aeroporti di Pisa e Firenze, con un'attenzione particolare alla sostenibilità come fattore chiave per la crescita del Gruppo Toscana Aeroporti”.



Andamento del traffico passeggeri e cargo al 31 marzo 2024

Con circa 1,5 milioni di passeggeri complessivamente transitati nel primo trimestre dell’anno, il Sistema Aeroportuale Toscano ha segnato un nuovo record del traffico passeggeri con una crescita del +13,9% sullo stesso periodo del 2023. Il risultato è sostenuto dalla crescita del +9,4% dei movimenti totali e del +2,4

punti percentuali del fattore di riempimento dei voli di linea che ha raggiunto l’83,9% nel primo trimestre del 2024. Il traffico cargo, con 3.115 tonnellate di merce e posta trasportate, registra una flessione del 7,3% sull’analogo periodo del 2023.



Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Sono 855mila i passeggeri transitati dall’aeroporto di Pisa al 31 marzo 2024 con un crescita del +4,3% sul 2023. Nel periodo il load factor dei voli di linea, pari all’86,8%, è in crescita di +2,8 punti percentuali sul 2023 mentre è in flessione dello 0,8% l’andamento dei movimenti dei voli totali. L’Italia, con il 29,0% del

traffico di linea totale, rappresenta il primo mercato dello scalo aeroportuale di Pisa con a seguire la Spagna (13,1% del traffico totale), il Regno Unito (12,8%) e l’Albania (11,8%). Il traffico cargo al 31 marzo 2024, con 3.097 tonnellate di merce e posta trasportate, è in flessione del 6,7% sull’analogo periodo del 2023.



Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze

Lo scalo aeroportuale di Firenze ha segnato il record in ogni singolo mese del primo trimestre dell’anno raggiungendo i 625 mila passeggeri complessivamente transitati, con una crescita del +30,4% in confronto all’analogo periodo del 2023. Più che raddoppiato nel periodo il traffico passeggeri nazionali (+116,3%) e in crescita il traffico passeggeri internazionale (+21,7%) in un contesto in cui il peso della componente internazionale rappresenta l’84,8% del traffico totale. La crescita del primo trimestre è sostenuta dal positivo andamento registrato dai movimenti dei voli totali (+20,2%) e dal load factor dei voli di linea pari all’80,2% (+2,8 p.p.) rispetto al 77,4% del 2023. La Francia è il principale mercato servito con voli di linea diretti per i passeggeri dello scalo aeroportuale di Firenze (23,0% del traffico totale), seguita dalla Spagna (17,0%) e dall’Italia (15,2%).

Risultati economici consolidati



Nel primo trimestre del 2024 i ricavi totali consolidati hanno raggiunto i 20,8 milioni di euro con una crescita del +6,9% in confronto ai 19,5 milioni di euro dell’analogo periodo del 2023. I ricavi operativi al 31 marzo 2024 sono pari a 18,6 milioni di euro, in miglioramento del +16,1% rispetto ai 16,1 milioni di euro

dello stesso periodo del 2023.



Nel dettaglio il maggior traffico gestito nel primo trimestre dell’anno ha positivamente influenzato sia i ricavi aviation, pari a 13,4 milioni di euro e in crescita del +14,5% a fronte dei 11,7 milioni di euro del 2023, che i ricavi non aviation, attestati a 7,7 milioni di euro e in miglioramento del +17,4% in confronto ai 6,5 milioni di euro del 31 marzo 2023. Gli altri ricavi, pari a 1,1 milioni di euro, sono in diminuzione del 55,0% rispetto ai 2,5 milioni di euro del 2023 essenzialmente per effetto delle minori attività della società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l.. I ricavi dei servizi di costruzione, direttamente correlati agli investimenti realizzati, ammontano a 1,1 milioni di euro a fronte dei 978 mila euro del primo trimestre 2023 registrando un incremento del +13,8%.



I costi totali consolidati del primo trimestre dell’anno, pari a 16,6 milioni di euro, sono in diminuzione del 2,7% in confronto ai 17,1 milioni di euro dell’analogo periodo del 2023. Nel dettaglio i costi per servizi sono in calo del 13,2% passando dai 9,5 milioni di euro ai 8,2 milioni di euro del 31 marzo 2024 principalmente per effetto dei minori costi per servizi di costruzione e delle utenze. Il maggior traffico gestito nel periodo ha inciso sia sull’aumento dei costi del personale, cresciuti del 10,1% passando da 5,8 milioni di euro ai 6,4 milioni di euro del 31 marzo 2024, che dei canoni aeroportuali attestatosi a 1,3 milioni di euro in confronto ai 1,1 milioni di euro del 2023 e in aumento del 16,1%.