Due travel blogger in visita in Valdera tra gusto e cultura

L’ufficio turistico di Pontedera e della Valdera, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valdera, ospiterà nei giorni 21-22-23 febbraio due travel blogger italiane: Mary di 'Una Valigia piena di Viaggi – Explorer world places' e Giulia di 'Pimp My Trip', blogger con all’attivo migliaia di follower che visitano gli account social e blog ogni giorno.

Saranno tre giorni all’insegna dei sapori, della cultura e dell’arte della Valdera, non mancheranno esperienze uniche come il percorso relax alle terme di Villa Borri, ed il volo in ultraleggero sulle colline per vedere le bellezze della Valdera dall’alto. Ovviamente grande spazio sarà dedicato ai sapori del territorio: infatti le due travel blogger assaggeranno i prodotti d’eccellenza della zona, passando dai tartufi alla pasta Martelli, senza tralasciare l’aspetto artistico culturale con la visita al PALP, al museo Piaggio, al Castello di Lari e nei borghi ricchi di arte contemporanea come Peccioli, ma anche a passeggiare tra le luci e gli animali colorati della Cracking Art di Pontedera.

Le giovani blogger documenteranno sui propri canali social e i loro blog le meraviglie di luoghi ancora poco conosciuti e le esperienze vissute per incuriosire i loro followers e mostrare una Valdera tutta da scoprire.