Sfuma cessione handling a Consulta, la sinistra esulta: "Dura sconfitta per Toscana Aeroporti, la lotta paga"

Soddisfazione espressa dai consiglieri comunali di Diritti in Comune e Sinistra Progetto Comune per lo stop alla trattativa per la vendita del comparto

"La mancata vendita del comparto handling da parte di Toscana Aeroporti a Consulta è una vittoria importantissima per le centinaia di lavoratori e lavoratrici che da marzo instancabilmente si sono mobilitati contro la svendita dei loro posti di lavoro in nome del profitto: una lotta che da Firenze a Pisa le nostre forze politiche hanno sostenuto costantemente con azioni ed iniziative dentro e fuori il Consiglio comunale”. Ad intervenire, dopo l'annuncio di Toscana Aeroporti sulla mancanza delle condizioni necessarie per la vendita dell'handling a Consulta, sono i consiglieri comunali di Pisa e Firenze Francesco Auletta (Diritti in Comune Pisa Possibile - Una città in comune - Rifondazione Comunista), Dmitrij Palagi e Antonella Bundu (Sinistra Progetto Comune). Uno stop che però, come ha sottolineato la stessa società che gestisce gli scali della nostra regione, non ferma la volontà di andare avanti nell'operazione di cessione.

"L’annuncio da parte di Toscana Aeroporti nella giornata di ieri della mancata vendita a Consulta è la conferma che quanto denunciato in tutti questi mesi dalle organizzazioni sindacali e anche da noi sulla mancanza di trasparenza e di chiarezza, anche sugli aspetti finanziari ed economici, in merito a questa operazione, era assolutamente fondato - affermano Auletta, Palagi e Bundu - si è cercato, approfittando della pandemia, di procedere ad una ristrutturazione da parte di Toscana Aeroporti con il solo obiettivo di ridurre i costi del lavoro, un'operazione che tante multinazionali stanno cercando di fare usando la crisi come grimaldello. Ma questa volta, grazie agli scioperi, ai presidi dei lavoratori, alle prese di posizione che abbiamo sollecitato da parte dei Consigli comunali, siamo riusciti ad invertire la tendenza rispetto a politiche tese alla privatizzazione dei servizi e alla precarizzazione delle vite, vincendo una battaglia che ha una valenza nazionale perché dimostra che la lotta paga".