Pisa e Vietnam sempre più vicine: l'ambasciatore Hung incontra istituzioni e realtà produttive della provincia

Si consolida il legame tra Pisa e il Vietnam, da almeno un decennio importante e strategico partner della provincia e della sua industria. In questa settimana, l’ambasciatore del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung, invitato a Pisa dall’Unione Industriale Pisana, ha incontrato le massime autorità e istituzioni del territorio.

La visita dell’ambasciatore Duong Hai Hung è stata favorita da Francesca Posarelli, presidente della Piccola e Media Impresa dell’Unione Industriale Pisana e amministratore delegato di Esanastri della quale quest’anno ricorre il decennale del primo stabilimento in Vietnam.

All’incontro istituzionale, che si è tenuto nell’auditorium dell’Unione Industriale Pisana, hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, la presidente dell’Unione Industriale Patrizia Alma Pacini, i rappresentanti dei Comuni della provincia di Pisa e di molte aziende del territorio.

Nel corso della visita della delegazione vietnamita sono stati ribaditi e rinsaldati i rapporti di scambio e di collaborazione con la provincia di Pisa e le sue aziende. Il Vietnam è una nazione in costante crescita (negli ultimi vent’anni con un tasso medio del 5% annuo), tra le prime per valore di export per le aziende, ed è una delle realtà più dinamiche dell’area asiatica, da diversi anni affermato centro per off-shoring delle attività produttive e con alte competenze in termini di ingegneria e automazione. Alle aziende pisane presenti all’incontro sono state illustrate le diverse opportunità che questa nazione offre per investimenti e export, essendo oramai riconosciuto come un fondamentale hub del sud-est asiatico.

In questa chiave il commento della presidente Uip Patrizia Alma Pacini: “La guerra e il Covid ci hanno insegnato quanto sia importante tenere buone relazioni. In termini di interazioni - commenta Pacini - eccetto che per iniziativa di singole imprese, l’Europa e l’Italia hanno fatto scelte limitate. La visita della delegazione vietnamita rinsalda certamente i rapporti tra le realtà produttive della nostra provincia e questa nazione che ancora una volta dimostra grande apertura e volontà di coltivare un rapporto che sia a tutti gli effetti concreto e bilaterale, di reale scambio”. “Se da un lato constatiamo l’interesse delle istituzioni vietnamite a proporsi come luogo di opportunità per le imprese toscane - conclude la presidente degli industriali - dall’altro è un segnale di grande intelligenza il loro manifestato interesse a imparare da noi e a conoscere le opportunità che il nostro territorio offre loro”.