Volterra più forte del Covid: un 2021 da incorniciare per le presenze turistiche

Volterra, che da pochi giorni ha inaugurato il ciclo di eventi come prima Città toscana della cultura, è più forte anche della pandemia e ha dimostrato grande capacità di attirare turisti anche in un periodo complicato come quello che stiamo vivendo.

Il 2021, nei mesi in cui non erano in vigore le restrizioni dovute alla pandemia, ha visto infatti un aumento delle presenze turistiche mensili e della percentuale media di permanenza a Volterra rispetto al periodo pre-Covid. Dati positivi inoltre quelli provenienti per l'anno scorso dalla tassa di soggiorno, numeri che evidenziano un aumento delle presenze turistiche mensili rispetto al 2020 e al 2019 e la crescita di mezzo punto percentuale della media di permanenza nell’ultimo biennio. Gli alberghi sono stati scelti dal 30% dei turisti, mentre il 29% ha preferito gli agriturismi e il restante 41% altre strutture tra cui B&B e campeggio.

“Il 2021 per il turismo - dichiarano Viola Luti, assessore al Turismo del Comune di Volterra e Patrizio Giannelli, presidente dell’Associazione Albergatori Volterra - è stato un anno che, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, ha registrato nei mesi in cui non era in vigore il lockdown, dati mensili positivi e superiori al 2020, confermando così un trend già in crescita rispetto al 2019. Le strutture ricettive e le attività, pur essendo state fortemente penalizzate da lunghi periodi di inattività, sono riuscite comunque a garantire i consueti standard di accoglienza che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati. Dati importanti - concludono Luti e Giannelli - che attestano l’efficacia delle azioni sinergiche portate avanti da pubblico e privato nella promozione e valorizzazione delle attrazioni della nostra città. Volterra, infatti, ha dimostrato di essere una tra le destinazioni più richieste dai turisti italiani e stranieri”.