Wine Fashion: tre serate a tu per tu con le eccellenze del territorio

Sbarca in provincia di Pisa Wine fashion 2020, un nuovo appuntamento in tre tappe tutte nel mese di ottobre, promosso da CNA in collaborazione con Stairway To Event, società di organizzazione di eventi e con il supporto di Terre di Pisa, il brand territoriale della Camera di Commercio di Pisa. Wine Fashion vuole mettere in contatto e mostrare tre importanti realtà economico-produttive del territorio pisano, il settore della moda e quello dell’artigianato artistico nella cornice delle produzioni vinicole di altissima qualità che stanno consolidandosi specie nelle colline pisane e nella Valdera. Il concept della serata è stato creato con il supporto della stylist e designer Caterina Matteucci di Le Catematte.

Tre appuntamenti permetteranno di scoprire tre luoghi magici del nostro territorio. La prima serata sarà ospitata presso la Fattoria Uccelliera, il 2 ottobre, seguirà il 16 ottobre Podere la Chiesa e la manifestazione si concluderà il 30 ottobre a Pieve de’ Pitti.

CNA Pisa e Camera di Commercio di Pisa cercheranno attraverso queste tre tappe di promuovere e far apprezzare specie al turismo internazionale e nazionale le Terre di Pisa attraverso l’artigianato e il vino anche per rendere permanente la collaborazione fra attività diverse che possono e devono trovare sinergie stabili.

Gli ospiti saranno accolti alle 18.30 e guidati alla scoperta della cantina e dei suoi prodotti; la visita si concluderà con una degustazione dei vini accompagnata dai prodotti del nostro territorio. Ogni location sarà impreziosita da una piccola mostra con alcuni pezzi unici di Cassigoli e Cooperativa Artieri Alabastro, come emblemi dal vasto comparto dell’artigianato artistico. Le creazioni degli artigiani del settore della moda, sfileranno indossate da quattro modelle, che per l’occasione saranno truccate ed acconciate da professionisti del settore.

In ottemperanza alle restrizioni del Covid-19, ad ogni serata potranno partecipare un massimo di 50 persone. La prenotazione è obbligatoria ed il costo dell’apericena è fissato in €20 per ciascuna serata. Sono disponibili servizi navetta\transfer.

Info e Prenotazioni: Ivana Cerato 338 5910998; ivana.cerato@gmail.com