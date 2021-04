Hiking, brace&tagliere sul Monte Castellare

Il I° Maggio di Monte Castellare in una delle aree più suggestive dei Monti Pisani all’insegna di una giornata all’aria aperta con Escursioni Guidate e Pranzo Brace&Tagliere conviviale autogestito – La giornata si apre con l’Hiking della Nimrod Guide Trapper alla scoperta di Monte Castellare, partendo dal Centro Visite una facile escursione, fattibile anche con un pubblico green e con gli amici a 4 zampe si andrà alla scoperta dei sentieri che circondano la struttura del Centro Visite e della Foresteria Monte Castellare, facendo prima il perimetro del monte, passando da Villa Bosniaski, per poi guadagnarne la cima dove potremo visitare le rovine Etrusche. Ritorneremo al Centro Visite punto di partenza per il Pranzo del I° MAGGIO Brace&Tagliere: taglieri targati Monte Castellare accompagnati dal Vino della Vineria “La Cantinetta” di Asciano e la possibilità di una grigliata free dove ognuno se vorrà potrà farsi il barbecue, portando le pietanze e la griglia da casa. Per l’occasione saranno allestiti due barbecue a disposizione dei partecipanti, con la brace già pronta. Lotteria UNA NOTTE IN FORESTERIA dopo pranzo una lotteria con Premio di una notte gratuita per n°2 persone alla Foresteria Monte Castellare. Il I°Maggio Monte Castellare continua con una breve Escursione pomeridiana, condotta da Marianella Pulcinelli GAE del nostro territorio, alla scoperta di un luogo ameno e sconosciuto ai più….una misteriosa sorpresa!



PROGRAMMA:

Ore 10:00-12:30

Ritrovo al Centro Visite Monte Castellare- Partenza Hiking Monte Castellare - Percorso TOT. circa 4 km; dislivello circa 250 m. FACILE.

Ore 13:00-15:00

PRANZO CONVIVIALE del I° MAGGIO BRACE&TAGLIERE a seguire LOTTERIA UNA NOTTE IN FORESTERIA

Ore 15:30-17:00

Escursione pomeridiana a sorpresa- Percorso TOT. circa 4 km; dislivello circa 100 m. FACILE.



PARTECIPANTI:

MASSIMO 25 persone – aperta la partecipazione ai bambini e agli amici a 4 zampe (contattare l’organizzazione massimo 3 cani)



QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 20,00; Soci asd aps ARCADIA – asd NIMROD e Minori sotto i 10 anni € 18,00.

La quota Comprende: HIKING+ESCURSIONE POMERIDIANA +1 TAGLIERE A PERSONA (tagliere con leccornie del territorio anche per vegetariani).



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA compilando il modulo a questo link:

https://www.asdarcadia.com/01-maggio-2021-monte-castellare-hiking-bracetagliere/ (è possibile accedere direttamente alla pagina prenotazioni, cliccando il link alla voce: Sito Web)

Confermata esclusivamente con il pagamento da fare entro il 29 Aprile tramite Paypal al seguente link: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=446KUAWVKXDSW



Nota: A ricevimento della prenotazione sarete contattati. La non partecipazione deve essere comunicata entro le 12 ore prima per mail a montecastellare2020@gmail.com.



COSA DEVO PORTARE?

Per escursioni: zainetto; scarpe da trekking o da trail running ; 1 litri d'acqua; abiti adeguati al clima e comodi nei movimenti; (si consiglia pantaloni lunghi, gambe coperte in questo periodo) giacca impermeabile o poncho impermeabile; sacco per l'immondizia; gel antibatterico; mascherine.

Per barbecue: griglia e il tuo cibo che vorrai cucinare + Plaid o coperta da stendere sull’erba



CONTATTI: Monte Castellare +39 348 4508519 – Per informazioni riguardo a prenotazioni e dettagli nei giorni precedenti all’uscita.



Vi informiamo inoltre che il Centro Visite è aperto ai visitatori tutti i VENERDI, SABATO E DOMENICA dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Da oggi è possibile inoltre soggiornare presso la Foresteria del Monte Castellare, per info e prenotazioni:

https://www.asdarcadia.com/la-foresteria/