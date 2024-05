Eugenio Sournia + open: Dena Barrett - Backstage Academy Pisa

EUGENIO SOURNIA + Open: Dena Barrett

Eugenio Sournia è un cantautore livornese, classe 1991, frontman e autore principale della band livornese Siberia, con la quale ha pubblicato tre album. Il disco d'esordio, uscito nel 2016, è "In un sogno è la mia patria"(Maciste Dischi) un lavoro profondamente intimista, seppur energico e aggressivo. In una parola "urgente". Il secondo, “Si vuole scappare”(Maciste Dischi), esce nel 2018 ed è prodotto da Federico Nardelli; è un lavoro dark pop e rappresenta un riuscito connubio tra l?esasperazione new wave e la dolcezza del cantautorato italiano. Il terzo, sempre prodotto da Federico Nardelli, esce a fine 2019 e si intitola “Tutti amiamo senza fine” (Sugar / Maciste Dischi), raccogliendo sensazioni e ricordi che costruiscono una storia precisa ma universale, quella dell’amore di ogni tipo: erotico, relazionale, sentimentale, religioso, pensato, fisico, sognato.



La band, che oscilla tra il post-punk

ew wave degli esordi e l’indie rock, tiene in quegli anni una cospicua attività live impreziosita da aperture di livello nazionale e internazionale (Cure, Interpol, Paul Weller, Editors, Baustelle...), e vanta inoltre la partecipazione a numerosi programmi radiotelevisivi (Sanremo Giovani, Quelli che Il calcio, Stati Generali, Radio 2 Social Club, ecc.). Nel 2020 la band si scioglie.



Dal 2020 al 2022 scrive nuovi brani e cresce in lui l'idea di un lavoro solista. Il 17 novembre 2023 uscirà il suo primo disco dal titolo “EUGENIO SOURNIA”, prodotto da Emma Nolde e pubblicato da Carosello Records. Le canzoni sono particolarmente influenzate dal rapporto con i problemi di salute mentale e dall’esperienza religiosa, ma non mancano escursioni verso temi amorosi o maggiormente orientati alla critica sociale. L’uscita verrà anticipata dalla pubblicazione del singolo “DIGNITÀ” disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 novembre.