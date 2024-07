1° gara dei carretti di Monteverdi Marittimo (Pisa)

Ingegno, folklore, competizione e divertimento sono le parole d'ordine di questo evento organizzato dalla Proloco di Monteverdi Marittimo in collaborazione con la Speeddown Italia che riscopre l'antico gioco di strada dei carrettini in discesa.



Si gareggerà su un percorso cittadino di 700 metri al 7% di pendenza media che vedrà la partenza situata presso il Cimitero e l'arrivo presso il Centro Informazioni di infood.



4 discese cronometrate

1° discesa alle ore 9.30

2° discesa alle ore 11.00

3° discesa alle ore 15.00

4° discesa alle ore 16.30



Si potrà scendere con i mezzi + disparati: carretti a cuscinetti, drift trikes, mezzi folkloristici, go kart senza motore.

Ingresso gratuito.



Per info



Whatsapp 377 0856796