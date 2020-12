100 Anni dalla nascita di Ciampi. Alla Normale convegno on line

La mattina di mercoledì 9 dicembre la Scuola Normale dedica un convegno a Carlo Azeglio Ciampi, nel centenario della nascita, il 9 dicembre 1920 a Livorno. Gli storici Silvio Pons, Ilaria Pavan, Andrea Mariuzzo, Marco Bresciani, Simona Colarizi interverranno sul tema 'Carlo Azeglio Ciampi.

La formazione, la memoria, la storia', con le conclusioni che saranno affidate a Giuliano Amato. L’evento si svolgerà in modalità online, visibile sul canale youtube della Scuola Normale, e sarà anticipato, a partire dalle 9.30, dalla prolusione di inizio anno accademico del prof. Luigi Ambrosio.

Il Direttore della Scuola Normale ha infatti deciso di programmare il tradizionale discorso che dà il via ufficiale alle attività didattiche e di ricerca in un’occasione particolare, organizzata per celebrare uno dei più illustri normalisti.

Carlo Azeglio Ciampi fu studente di Filologia classica e Letteratura greca dal 1937 al 1941, e considerò sempre fondamentali gli anni trascorsi presso l’istituzione di Piazza dei Cavalieri per la propria crescita intellettuale e per la definizione dei pilastri della propria coscienza civile. Tanto da donare alla Scuola Normale molti anni più tardi le onorificenze ricevute nel settennato da Presidente della Repubblica.

La giornata si concluderà, ancora in modalità online, con il concerto su Beethoven del pianista Davide Cabassi al Teatro Verdi di Pisa, che sarà trasmesso in diretta streaming per tutti.