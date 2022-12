Un ricco programma per i 100 anni del Teatro Rossini di Pontasserchio

Il teatro Rossini di Pontasserchio di San Giuliano Terme compie un secolo e l’appuntamento con i festeggiamenti è per mercoledì 7 dicembre con tante iniziative in programma. Una programmazione, quella del Rossini, che punta alla qualità e allo stretto contatto con il territorio. Attualmente risulta tra i pochi teatri in Italia, il primo in Toscana, ad avere una stagione di Teatro–Circo, con nomi rilevanti nel panorama italiano circense contemporaneo e con molte delle compagnie in programma sostenute dal ministero della Cultura.

Il programma

Dalle ore 21 il concerto della filarmonica di San Giuliano Terme; poi, a seguire, interventi istituzionali, testimonianze storiche, letture teatrali a cura di Daniela Bertini e la presentazione del documentario “Pare ancora di sentì la musica”. Al centro della proiezione le testimonianze, dirette e indirette, antiche e più recenti, di chi ha vissuto in vari modi il Teatro.

Ingresso gratuito, per info e prenotazioni: teatrorossini@gmail.com - +39 353 3518078