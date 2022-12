Tornano le 11 Lune d'Inverno a Peccioli

Dopo l’annullamento dello scorso anno avvenuto alla vigilia della manifestazione a causa delle restrizioni imposte dal governo, torna in presenza 11Lune d’Inverno a Peccioli. Lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gennaio una lunga serie di appuntamenti dedicati e pensati per bambini e famiglie daranno il via alla nona edizione di '11Lune d’Inverno'.

Molte le iniziative organizzate. Il pomeriggio sarà allietato da spettacoli di strada, laboratori, attività ludico didattiche all’interno dei Musei, letture alla Biblioteca Comunale, un mercatino artigianale, letture, racconti e merende nelle varie attività commerciali.

Due sono le importanti novità che caratterizzano l’edizione 2022/2023: Palazzo Senza Tempo ospiterà alcuni spettacoli e laboratori della rassegna, e la Passerella di Via Mazzini, con l’opera Endless Sunset di Patrick Tuttofuoco, diventerà palcoscenico per la prima volta di uno spettacolo di tessuti area e acrobazie.

Dopo la conduzione dell’edizione online, protagonista anche quest’anno è Marco Martinelli con uno show tra chimica e musica. Marco Martinelli infatti si divide tra scienza e spettacolo sin da bambino, e in questi anni il suo progetto è creare una sintesi di questi due mondi che ha dentro. Si è laureato presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in Biotecnologie Molecolari e Industriali dove, dopo il dottorato di ricerca in Biotecnologie Vegetali, è attualmente ricercatore. Parallelamente al suo percorso di studi ha avviato un percorso discografico e televisivo di divulgatore scientifico.

Nuova la collaborazione con l’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio di Certaldo che proporrà uno spettacolo teatrale ispirato ad alcune novelle tratte dal Decameron. L’Ente Nazionale svolge la propria attività istituzionale operando in vari campi degli studi boccacciani, organizzando manifestazioni culturali di vario tipo (mostre, convegni, conferenze) e promuovendo ricerche scientifiche anche in collaborazione con altri istituti e centri di ricerca, italiani e stranieri. Arricchisce, inoltre, la biblioteca, sita nella casa museo dello scrittore certaldese, con edizioni di opere del Boccaccio e studi critici sull’autore.

Confermate le collaborazioni con importanti realtà artistiche di rilievo nazionale, tra cui ArtCityLab, onlus il cui scopo è far partecipare il cittadino e farlo diventare parte del processo di creazione di un’opera che riflette un’identità contemporanea, e la Scuola di formazione dell’attore – L’Oltrarno di Firenze diretta da Pierfrancesco Favino, che coinvolgerà piccoli e grandi in un laboratorio tra il canto e il teatro.

Confermata la collaborazione con Cristoforo Moretti che dopo aver portato in mostra a Peccioli i disegni di Gino Gavioli, e 50 biglietti augurali di Mario Bortolato, in arte Bort, proseguirà con due laboratori creativi di Dario Cestaro, artista veneziano che ha iniziato la sua carriera prima come scenografo teatrale, poi come designer di giocattoli presso l'azienda Mattel. In seguito è approdato all'editoria per l'infanzia conservando il rapporto con la tridimensione iniziato con le precedenti esperienze. Ha realizzato come autore 13 libri, di cui 11 pop-up. Attualmente collabora con le case editrici De Agostini, Giunti, RCS Rizzoli, Tony Potter e Tango Books.

Come ogni anno anche l’Accademia Musicale Alta Valdera propone due laboratori, uno sul mondo della Disney, e uno dedicato ai cartoni animati tratti dal libro 'Il Castello delle note', tradotto in inglese e spagnolo durante il lockdown.

Nuova nell’ambito di 11Lune d’Inverno la collaborazione con Tagete Edizioni, e la partecipazione di Aziz Fuad, un artista tra i più interessanti del panorama fiorentino. Nato in una città antichissima nel cuore del Kurdistan, Arbil/Irak, nel 1951. Fin da piccolo ha avuto dentro di sè la passione per l’arte. Ha studiato, infatti, presso l’Accademia di Belle Arti di Baghdad fino al 1974. Ha deciso, poi, di venire in Italia e si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Roma e poi di Firenze, dove ha conseguito la laurea. Pittore, scultore, da alcuni anni lavora anche come autore e illustratore di albi e libri per l’infanzia. Ha realizzato numerose mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero e ha pubblicato numerosi libri presso molte case editrici italiane.

Non poteva mancare un’attenzione particolare rivolta al mondo animale, con la presenza dell’Associazione FAS Cinema che, in collaborazione con il Centro ippico a.s.d.s. Liberamente Natural, proporrà, visto il grande successo per il secondo anno, un percorso dove i bambini potranno cavalcare i pony.

Inoltre, numerose le associazioni locali che hanno collaborato al programma di 11Lune d’Inverno proponendo interessanti attività, la Filarmonica di Peccioli, Mondobimbi onlus, gli Arcieri storici di Peccioli, l’Associazione Astrofili Alta Valdera, la Pro Loco, i Commercianti di Peccioli, l’Associazione Noi per Voi. Un’intera comunità si è messa all’opera per offrire ai bambini di tutte le età due pomeriggi di divertimento e intrattenimento senza tempo.

Per l’edizione 2022/2023 i partecipanti di 11Lune d’Inverno riceveranno una card magnetica e uno speciale gadget.

Un’intera comunità si è messa all’opera per offrire ai bambini di tutte le età due pomeriggi di divertimento e intrattenimento senza tempo.

Per il settimo anno il disegno utilizzato per la campagna promozionale è del pecciolese Riccardo Burchielli, artista nel campo dei fumetti e delle illustrazioni che lavora per le più importanti case editrici internazionali.