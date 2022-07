Tre giorni di cultura, natura, spettacolo, buon cibo e musica con il '110 Hertz Festival' a Coltano

Quest’estate il borgo rurale di Coltano, alle porte della città di Pisa, prenderà vita per un intero fine settimana grazie al ritorno del Festival ‘110 HERTZ – seconda edizione’, organizzato dall’associazione Binario Vivo, con il Patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Code per Curiosi, The Events, Pro Loco di Coltano e Chicchi d’Uva. Il palcoscenico naturale nell’area boschiva e nei prati intorno alla Villa Medicea (via Palazzi, 21, Coltano) ospiterà un ricco programma di eventi all’aperto, nel completo rispetto dell’ambiente circostante, per celebrare i 111 anni dall’inaugurazione della Stazione Radiotelegrafica Guglielmo Marconi che ha segnato una rivoluzione in termini di comunicazione.

Sarà un grande ritorno a casa della radio, con ‘Good Morning, Coltano’, la trasmissione live che trasmetterà ogni giorno dalle 18 alle 22, con il supporto tecnico di Michele Neri di WeRadio (Bologna) e interagirà in tempo reale con gli altri eventi. Oltre alla radio, una parte del festival sarà dedicata anche all’attualità con la mostra di fotogiornalismo curata dall’associazione Lumen.

'110 Hertz Festival - seconda edizione’ prevede anche una ricca rassegna di presentazioni di libri al Circolo Arci di Coltano. Si parte venerdì 15 luglio alle 18 con ‘Uomini di pietra’, un romanzo storico di Nicola Iacopetti (Porto Seguro Editore); si prosegue sabato 16 alle 18 con 'Aloha!' di Luca Poli (Carmignano Editore); infine domenica 17 luglio alle 18 sarà la volta di 'I Rom. Una storia' di Sergio Bontempelli (Carocci Editore). Non solo libri, ma il festival offrirà anche trekking nel parco, teatro, yoga all’ombra dei grandi alberi secolari e visite libere al Museo della radio presso la villa Medicea. Ma anche tanto spettacolo per grandi e piccini, ogni giorno dalle 19 alle 22, con artisti di strada tra cui il clown Giulivo, il giocoliere Dr Stock, il cantastorie Felice Pantone, le performance aeree di Antitesi Teatro Circo, le bolle di sapone di Fabio Saccomani e le performance musicali di Lullo Mosso e Lorenzo Sansoni. Uno spazio, invece, sarà dedicato all’esposizione di prodotti a chilometro zero per promuovere le eccellenze del nostro territorio, oltre ad un’area ristoro con food truck, attrezzata per godersi una cena all’aria aperta.

Al calar del sole, si apriranno le danze sui ritmi della world music e del folk, con concerti all’insegna dell’integrazione tra i popoli e della pace.

Ad aprire il festival, venerdì 15 luglio alle 22, sarà Riserva Moac, una band con un sound che trascende le frontiere spaziando dalla World Music, al Balkan, all'Irish, alla Patchanka. Sabato 16 luglio, sempre alle 22, sarà la volta di Sandro Joyeux, un concentrato di energia e allegria attraverso i ritmi del deserto e delle strade polverose del West Africa, con riferimenti espliciti alla musica da strada delle banlieues parigine e il reggae dei ghetti giamaicani. Infine, chiuderà il festival, domenica 17 luglio alle 22, Acquaragia Drom, gruppo storico della musica popolare italiana. Una miscela vibrante ed ironica, tra un saltarello della tradizione popolare, un unza unza di stile balcanico e una travolgente serenata sinti.

Durante i tre giorni di festival sarà inoltre possibile visitare il Museo della Villa Medicea, e la mostra di due artisti contemporanei attivi e presenti nel nostro territorio, intitolata ‘Ingegnerie e trasparenze’. La belga Sabine Cez, che nasce come grafica e scultrice, con esperienza nella saldatura e nella lavorazione artigianale del ferro, si dedica negli anni più recenti alla stampa su tessuti e altri materiali non convenzionali; il pisano Alessio Pazzini, attivo per molti anni nei laboratori di Pietrasanta (LU) come scultore specializzato in opere di grandi dimensioni e in diversi materiali quali marmo bronzo, terracotta, esposte in spazi pubblici e musei in Africa, negli USA e in Canada, negli ultimi anni si dedica alla realizzazione di opere proprie in terracotta e altri materiali.

Per il programma completo consultare la pagina www.110hertzfestival.it.

Biglietti: adulti 10 euro, minori di 12 anni 5 euro, minori di 3 anni ingresso gratuito, con la tessera soci di Binario Vivo in omaggio (Ticket acquistabili direttamente alla biglietteria all’ingresso del festival). Abbonamenti 3 giorni: adulti 25 euro, bambini 10 euro.

Possibilità di campeggiare nei giorni del festival presso il Camping 'Il Lago delle Tamerici' a Coltano con uno sconto del 10% sul soggiorno.

Per maggiori informazioni: 392.3233535.