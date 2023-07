Coltano, terza edizione del 110 Hertz Festival

Da venerdì 7 a domenica 9 luglio la splendida cornice naturale dei prati e boschi intorno alla storica villa Medicea a Coltano tornerà ad ospitare il 110 Hertz Festival, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Un evento di grande richiamo, laddove 113 anni fa fu inaugurata la stazione radiotelegrafica Marconi, organizzato da Binario Vivo in collaborazione con Code per Curiosi, Chicchi d'Uva e Proloco Coltano con il patrocinio del Comune di Pisa e del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli.

Ogni giorno, a partire dalle 18, l'estate coltanese si colorerà di diverse sfumature tra trasmissioni radio in diretta e talk con grandi ospiti: la webradio del festival, "Dis-ordinati_messaggi dal Futuro" per affrontare temi legati alla marginalità. Ma anche workshop radiofonici, le mostre d'arte dal titolo "Luoghi della natura" e "Luoghi dell'immaginario", performance itineranti di artisti di strada (giocolieri, trampolieri, danza del fuoco, giochi di una volta e molto altro...), spettacoli teatrali, concerti, 24 stand tra libri, artigianato, associazioni e area ristoro con street food.

Quest'anno, il Festival inaugurerà con un'anteprima il 6 luglio a ingresso gratuito: sul palco alle 21.30 Populalma e Trillanti, alle 20.30 cena sociale a sostegno del festival. Dal 7 luglio, ogni sera a partire dalle 21.45, il 110 Hertz ospiterà grandi artisti: venerdì 7 luglio Duo Bucolico, che celebra quest'anno 17 anni di "cantautorato illogico d'avanguardia". Sabato 8 luglio a calcare il palco del festival saranno I Matti delle Giuncaie, band hard folk, o meglio quattro matti che nelle calde notti d'estate folleggiano a tutte corde per un viaggio intorno al mondo con chitarre e mandolino. Grande finale domenica 9 luglio con i Modena City Ramblers, band storica, un trentennio costellato di successi, e ora in tour per presentare il nuovo album "Altomare".

A questo link il programma completo.

Info

Ingresso festival: venerdì 7 luglio 10 euro; sabato 8 luglio 10 euro; domenica 9 luglio 15 euro; complessivo 3 giorni di Festival 28 euro. Ridotto bambini dai 5 ai 12 anni 5 euro. Richiesta la tessera Binario Vivo 2023 (può essere sottoscritta all'ingresso).

Prevendite online su: https://www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/abbonamento-3-days-110-hertz-festival-2023