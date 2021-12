'11Lune d'Inverno' a Peccioli

Dalla musica in tutte le sue forme ai laboratori creativi, anche a tema natalizio. Dalla lettura all'astrologia, dalle fiabe alla danza. La lista rischierebbe di diventare troppo lunga se si dovessero elencare tutte le attività in programma per domenica 26 dicembre a Peccioli con la prima giornata di '11Lune d’Inverno', l’evento più atteso delle vacanze natalizie in Valdera. Evento che, dopo un'edizione online, quest'anno torna in presenza con tantissimi appuntamenti. Numerose anche le novità: dalle nuove collaborazioni alle nuove location come Palazzo Senza Tempo, che ospiterà alcuni eventi della rassegna. Intanto il 26 dicembre si apre alle 15 con la musica di una sorprendente street band, tanti spettacoli di strada per bambini e famiglie, spettacoli teatrali, laboratori creativi e didattici. Per gli spazi al chiuso è obbligatorio il Green Pass secondo le disposizioni vigenti.

Ecco il programma del 26 dicembre: