11Lune, Alessio Boni in 'L'uomo che oscurò il Re Sole'

Venerdì 7 luglio, alle 21.30 nell'ambito della rassegna 11Lune, andrà in scena all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli lo spettacolo 'L'uomo che oscurò il Re Sole. Vita di Molière' con Alessio Boni e Alessandro Quarta al violino, tastiera e pianoforte

Più rocambolesca della sua più rocambolesca pièce, la vita di Molière è un’incredibile summa di avventure e soprattutto disavventure, fiaschi clamorosi e clamorosi successi, grandi amori, gelosie e atroci sospetti di incesti, spettacoli sublimi dalla risata amara. Tragediografo fallito, Molière aveva trovato nella farsa e nella commedia il terreno perfetto per raccontare il suo tempo. Amico intimo di Luigi XIV, meglio noto come il Re Sole, arriverà addirittura a surclassare il sovrano, a oscurarlo, per fama e immortalità.

Ingresso gratuito