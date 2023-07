11Lune, in scena lo spettacolo 'Cose spiegate bene'

Giovedì 6 luglio, alle 18.30 nell'ambito della rassegna 11Lune, andrà in scena alla biblioteca comunale Fonte Mazzola di Peccioli lo spettacolo 'Cose spiegate bene. Colpo di teatro' con Luca Sofri e Alessio Boni.



Cose spiegate bene è la rivista di carta del Post, il giornale online nato nel 2010 e diretto da Luca Sofri. Ogni numero, realizzato in collaborazione con Iperborea, è dedicato a un argomento. Questo - dopo quelli dedicati all’editoria, alle questioni di genere, alle droghe, alla giustizia e alla geografia - è sul teatro: un nome che indica sia il contenuto (le opere che vengono rappresentate) che il contenitore (il luogo in cui si svolgono le rappresentazioni) di forme di intrattenimento che di norma accolgono un pubblico più contenuto rispetto ad altre, ma che sono irripetibili in ogni loro singola rappresentazione.

Ingresso gratuito