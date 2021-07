11Lune a Peccioli: Luca Sofri dialoga con Claudio Cerasa

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 14/07/2021 al 14/07/2021 solo domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 14 luglio sul palco dell’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli si confronteranno due direttori: Luca Sofri, direttore del Post e Claudio Cerasa, direttore del Foglio.

Claudio Cesara nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Claudio Cerasa è il docente ospite del workshop di giornalismo che per il terzo ano 11Lune ospita nel suo cartellone. Insieme alla lezione per gli studenti terrà pertanto un incontro pubblico in conversazione con Luca Sofri e coordinatore del progetto.

Il workshop estivo di giornalismo del Post è sostenuto e coordinato dalla Fondazione Peccioliper per collaborare alla formazione di giovani sui temi dell’informazione accurata e di qualità: nelle edizioni di luglio 2019 e 2020 ha ospitato in tutto più di 40 studenti dopo aver ricevuto diverse centinaia di domande di partecipazione, e si è concluso con la realizzazione di due speciali pubblicati sul Post prodotti dagli studenti. Quest’anno il workshop si sta tenendo nella settimana dal 12 al 18 luglio e ha ricevuta oltre 700 domande di partecipazione.

Le lezioni occupano otto ore di ogni giornata e sono tenute dalla redazione del Post, a cominciare dal direttore e dal vicedirettore: riguardano diversi aspetti teorici e pratici dell’informazione contemporanea insieme alla realizzazione di una serie di articoli per una sezione che sarà pubblicata sul Post. Le lezioni si svolgono in spazi adeguati al rispetto del distanziamento fisico e osservando ogni cautela e regola di sicurezza sanitaria.