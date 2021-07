Venerdì 23 luglio andrà in scena (ore 21.30) all’Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli per la rassegna 11Lune in prima nazionale 'Tutto l’amore di cui siamo capaci' di Michele Santeramo, per la regia di Lorenzo Gioielli.

Una storia dura, crudele, dolorosa. Una storia adulta, che racconta tutto l’amore di cui siamo capaci. Non tutto l’amore che si deve provare, ma tutto l’amore che è possibile provare, che ci è possibile. L’amore di cui neppure noi siamo consapevoli. Crediamo di averne a disposizione una quantità e una qualità inferiori a quelle che servirebbero o superiori a quelle che le persone oggetto del nostro amore meritano. Non ci interroghiamo, lealmente, sull’amore di cui siamo capaci, senza considerare se è molto o poco, se è troppo o insufficiente. Marco è un uomo con tanti, troppi errori alle spalle. Continua a sbagliare. Anche con Anna, che di errore ne ha commesso uno solo, ma gravissimo. Vogliono solo sperare, infinito presente.