Bob Log III (from Usa) in concerto a Pisa - Backstage Academy

Dall’Arizona a Pisa: Bob Log III in concerto.

L’iconico one-man-band sarà live alla Backstage Academy Pisa Giovedì 13 Giugno,

per un grande finale di stagione.

Finale con il botto per la rassegna Thursday I’m In Love, la stagione concertistica organizzata dall’Associazione Culturale Backstage Academy Pisa.



Giovedì 13 Giugno, sul palco in Via Delle Cascine 66, direttamente dagli USA arriva Bob Log III, leggenda del blues contemporaneo.

Bob Log III è un musicista, cantante, songwriter e membro unico della sua eponima one-man band di blues lo-fi, di base in Arizona. Durante la performance indossa una tuta blu e un casco da motociclista con maschera ad ossigeno collegata alla cornetta di un telefono che usa come microfono e che gli permette di aver mani e piedi liberi di suonare rispettivamente chitarra e batteria.

Abbandonato dal suo compagno di band proprio nel mezzo di un tour e rimasto solo sulla strada per Chicago, Log decide di continuare il tour come one-man band.

"Ho comprato un elmetto in un negozio d’armi a Lawrence e ho pensato: indosso quell'elmetto, prendo a calci il case della mia chitarra e vediamo cosa succede".

Più tardi acquista una cassa e un cembalo, corredati di un pedale customizzato. Questi nuovi strumenti, combinati con il suo stile di chitarra slide, la voce distorta dal microfono del telefono e un accompagnamento ritmico latineggiante, costituiranno la cornice compositiva delle canzoni di Log.



Il suo personaggio è circondato da una patina di mistero e leggenda. Molta attenzione ha suscitato nella stampa la sua mano sinistra. Fat Possum, la nota etichetta di blues, scrive nella pagina dedicata al songwriter una storia incredibile per cui in seguito ad un incidente in barca, gli venne sostituita la mano sinistra con la zampa di una scimmia. Il mito della zampa fa il giro dei magazine, sfatato solo anni dopo dallo stesso Log.



Scenicamente l'oggetto che lo contraddistingue è l’inseparabile elmetto "La mia faccia non ha niente a che fare con la mia musica, mi interessa molto di più che la gente presti attenzione a quello che suona la mia chitarra".



Di lui Tom Waits dice: "Bob Log è la roba più strana che tu possa mai aver sentito. Non capisci una parola di quello che dice. Mi piace la gente che appiccica maccheroni su un pezzo di cartone e poi lo tinge d'oro. E' quello che fondamentalmente aspiro a fare anche io.”



Aprirà il concerto One Man Buzz: mezzo demone e mezzo uomo tramite la sua musica, istiga al ballo gli ascoltatori. Con il suo punk/blues/rock’n’roll provoca incontrollata ilarità, disgustosa spensieratezza e amore verso il prossimo!



La serata inizierà alle 22:00, le prevendite sono disponibili su Eventbrite.