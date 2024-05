1524/1974/2024 – due celebrazioni per il Portogallo di oggi (camões e il 25 aprile) al Museo della Grafica

Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi.

Domenica 5 maggio alle ore 18:30.



In occasione della Giornata mondiale della Lingua portoghese e della cultura dei paesi di lingua portoghese, il Museo della Grafica in collaborazione con la Cátedra Antero de Quental (Camões, IP/Pisa) e con le discipline di Letteratura portoghese e brasiliana e Lingua portoghese e brasiliana del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, organizzano un incontro per ricordare due importanti anniversari: i cinquecento anni dalla nascita di Luís de Camões (1524) e i cinquanta anni dalla pacifica Rivoluzione dei Garofani (1974).



Programma



Identità – Atto primo – La Rivoluzione dei Garofani

Sarà sinteticamente percorsa la linea temporale dei 48 anni di dittatura con un focus sulla giornata del 25 aprile 1974, attraverso letture e l’ausilio di prodotti multimediali creati ad hoc. Sarà presentato il breve video “Luís Pacheco, Il mio 25 aprile”, realizzato con la partecipazione degli studenti del corsi di portoghese.

Voce narrante: Sofia Morabito



Identità – Atto secondo – Camões, chi era costui?

Ricordando Camões: sarà illustrata la biografia per tracce del poeta, con letture dei suoi versi (in italiano e in portoghese) tratti dal poema epico I Lusiadi (1572) e dalla sua opera lirica (sonetti), accompagnati da inserti musicali.

Voce narrante: Valeria Tocco



Musica! Musica!

Franco Bonsignori (fisarmonica) e Carla Giometti (voce) reinterpretano il repertorio della musica portoghese.



A seguire brindisi “lusofono”



Con il patrocinio di:

Instituto Camões (Cátedra Antero de Quental – Camões, IP/Pisa), Ambasciata del Portogallo a Roma, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Università di Pisa.



Coordinamento: prof.ssa Valeria Tocco



Con la collaborazione di: Andrea Bianchini; Eleonora Cecchini; Patrizia Corsi; Elena Manzato; Matteo Migliorelli; Sofia Morabito; Regina Pereira da Silva