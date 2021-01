Riapertura dell'orto e museo botanico

Dopo la chiusura partita il 5 novembre, dovuta all’emergenza sanitaria del Coronavirus, l’Orto e Museo Botanico riapre al pubblico martedì 19 gennaio, dal lunedì al venerdì (non nei giorni festivi), fintanto che la Toscana rimane in zona gialla.



Sarà di nuovo possibile ritornare a passeggiare, in sicurezza, tra i viali dell’Orto Botanico e visitare le sale del Museo Botanico.



Ricordiamo che il numero di visitatori sarà contingentato.



Orario

Lunedì-venerdì: 8:30 – 17:00 (ultimo ingresso ore 16:00)

Sabato, domenica e giorni festivi: chiuso

Tutte le informazioni sul nostro sito alla pagina:

https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/2021/01/riapertura-dellorto-e-museo-botanico/