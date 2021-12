1921 Livorno - Pontedera: convegno a 100 anni del Partito Comunista Italiano

Delineare la storia di un grande progetto collettivo, il Partito Comunista Italiano, con un occhio di riguardo alla Valdera e alla Toscana. Questo l'intento del convegno “1921: Livorno – Pontedera a 100 anni dal PCI” organizzato nella città della Vespa venerdì sera, 10 dicembre, alle 20,30, presso il Centrum Sete Sois Sete Luas in via Rinaldo Piaggio.



Evento nato dalla rinnovata collaborazione fra il circolo 'Karl Marx' di Rifondazione Comunista e l'associazione politico culturale 'Progetto Pontedera'. "Le due organizzazioni politiche, nonostante il differente approccio alla politica locale, non hanno mai smesso di dialogare per individuare i punti di interesse comuni – spiegano gli organizzatori. – dopo la riuscita iniziativa sul Cile del febbraio 2019 si ripresentano con un appuntamento di notevole spessore".



Dopo i saluti di rito dei responsabili delle due organizzazioni Danielle Vangeri, per Rifondazione Comunista, e Gianni Ferdani per Progetto Pontedera, la serata vedrà come protagonisti lo storico locale Michele Quirici, che farà un inquadramento locale della nascita del PCI a Pontedera partendo dalle lotte operaie ed il professor Paolo Favilli per un approccio maggiormente approfondito sulla storia del Partito Comunista dal titolo 'Analisi di una storia, assalto al cielo'.

Il prof Favilli è uno tra i massimi studiosi di storia e storiografia marxista in Italia e numerose sono le sue pubblicazioni sul tema. E’ stato professore di storia contemporanea e di Teoria della Conoscenza storica all’università di Genova. Collabora con il collettivo del quotidiano 'Il Manifesto' su cui scrive spesso.



'Non solo una serata dedicata alla memoria del più grande Partito Comunista dell’ovest europeo - dicono gli organizzatori - ma anche l’occasione per continuare una strada di confronto con i cittadini per guardare in prospettiva al futuro del Paese e in particolare delle comunità locali'.