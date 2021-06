In Rainbows Treks, in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore, presenta 'San Rossore, dal Fiume al Mare in Bicicletta!', una bellissima escursione a San Rossore, ambiente storico-naturalistico unico in tutto il mondo da scoprire in bicicletta.

I partecipanti attraverseranno fantastiche pinete e dune, seguendo i percorsi dei fiumi che portano al mare. Si entrerà poi nella zona INTERDETTA, da percorrere quasi nella sua totalità, potendo così scoprire le zone più segrete ed esclusive della Tenuta. Poi si passeggerà a piedi nudi sulla spiaggia per godere di una vista imperdibile dalle Alpi Apuane all’Isola Palmaria (Liguria). Una volta rimessi in sella, i partecipanti attraverseranno la fitta macchia mediterranea fino ai cancelli della Villa Presidenziale del Gombo per poi percorrere interamente il suo iconico viale alberato.

Evento solo su Prenotazione, massimo 25 partecipanti. Cani non ammessi. Pranzo al sacco.

Maggiori dettagli sul punto di ritrovo saranno trasmessi via mail ad avvenuta iscrizione.

Quota: 25€ ad adulto

20€ ragazzi fino ai 16 anni accompagnati da un adulto.(non adatto ai minori di 14 anni)

________________________

Per Contatti:

In Rainbows Treks

Dott. Marco Passarello- Guida Ambientale Escursionistica

Cel:+393667172935

E-mail: info@inrainbowstreks.com