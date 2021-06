2 giugno 1946: una data europea. Francesco Bonini alla Domus Mazziniana celebra il 75°anniversario della Repubblica

Mercoledì 2 giugno alle ore 16.00 presso la Domus Mazziniana il prof. Francesco Bonini terrà una Lectio Magistralis per il 75° anniversario della Repubblica dal titolo '2 Giugno 1946: una storia europea'.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sui canali social della Domus Mazziniana (Facebook e Youtube) accessibili a partire dal sito della Domus: www.domusmazziniana.it

La conferenza è organizzata dalla Domus Mazziniana, dall’Associazione Mazziniana Italiana e dal Comitato Pisano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporane, con il patrocinio dell’ANPI e dell’Università di Pisa.



Francesco Bonini, rettore dell’Università LUMSA di Roma, ex studente dell’Università di Pisa e della Scuola Normale, ha diretto il progetto Il processo costituente italiano nella dimensione europea, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è uno dei maggiori storici delle istituzioni italiani.



La conferenza segna anche il debutto ‘ufficiale’ del Comitato Pisano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea.

Un debutto non casuale. Come sottolinea il responsabile del comitato, il direttore della Domus Mazziniana Pietro Finelli: “Abbiamo scelto una data e un luogo assolutamente centrali per la storia dell’Italia democratica e repubblicana per sottolineare due aspetti fondamentali dell’attività del Comitato: il suo essere inclusivo e aperto a tutte e tutti coloro che si identificano nei principi costituzionali e repubblicani e la vocazione ‘pubblica’ e divulgativa del comitato che non vuole essere l’ennesimo istituto di ricerca in una città che ne conta già tantissimi di valore e prestigio assoluti, ma intende affiancare quest’attività di ricerca per condividerne i risultati con una cittadinanza che diventi essa stessa consapevole della nostra storia riappropriandosene in maniera critica”.



Al termine della conferenza sarà possibile visitare liberamente le collezioni museali della Domus.

Per informazioni e contatti: info@domusmazziniana.it – tel: 05024174

