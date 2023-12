Matti delle giuncaie al Mood di Vicopisano

Venerdì 22 dicembre 2023 iniziano le serate col botto al MOOD di Vicopisano.



La prima serata sarà dedicata ai MATTI, sì ai MATTI DELLE GIUNCAIE che hanno scelto il MOOD come ultima tappa del loro CAOS A CASO TOUR.



Il MOOD inizia così una serie di serate a tema, tappe di artisti in tour, concerti ed eventi indimenticabili.

"La musica è un universo ampio che ha bisogno di spazio per poter brillare in tutto il suo splendore".



Inizio concerto dei MATTI ore 22.30

Biglietto 10€ con drink

A seguire DJset fino a tarda notte



Dalle ore 19 Apericena a 15€ con drink e concerto



Un tour dedicato alla promozione del loro ultimo album Caos a Caso che vede la collaborazione con Bobo Rondelli nel brano e nel videoclip del brano "Vado a Vivere in Campagna" e che li ha portati a suonare anche in Francia.



A giugno, insieme ai Radio Lausberg, hanno dato vita ad un crowdfunding per sostenere l'Associazione Tumori Toscana con la vendita in anteprima ed esclusiva dei nuovi dischi, ovvero le due ultime collaborazioni inedite di “Erriquez” il poeta cantante della Bandabardò scomparso nel 2021.