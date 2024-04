24° Sagra del Prosciutto e dei Baccelli a Peccioli

Prezzo non disponibile

La Corale Valdera organizza la

XXIV Sagra del Prosciutto e dei Baccelli

a Peccioli, neoeletto 'Borgo dei Borghi 2024'

Dopo il 25 aprile, il nuovo appuntamento è per il 1° maggio

lungo la strada provinciale della Fila con degustazioni prosciutto, baccelli e prodotti tipici locali per pranzo, merenda e cena e un mercatino dell'artigianato.



E, come da tradizione, anche domenica 5 maggio per la Festa sulle Serre

Per informazioni: www.coralavaldera.it - 347 3596369