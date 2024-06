Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

24esima edizione Festival Accademia Libera Natura & Cultura La Musica Antica torna dal 13 giugno nella Val di Cecina Pisa – 11 giugno 2024, La nuova stagione di Arte e Musica organizzata dall’ Accademia Libera Natura & Cultura presenta il Festival di Musica Antica dal 13 giugno nel Castello Ginori di Querceto. A inaugurare la stagione delle residenze d’artista è l’Ensemble Orfeo Futuro che svilupperà dal 13 al 16 giugno 2024 a Querceto il progetto “Il Tempo della Voce”, a cura di Gianvincenzo Cresta che lo descrive come “Il frutto del sodalizio artistico tra l’ensemble vocale Musicatreize di Marsiglia e l’ensemble di strumenti storici Orfeo Futuro. La ricerca delle antiche e nuove prassi caratterizza il lavoro dei due gruppi ed è proprio questo l’obiettivo della collaborazione: porre in dialogo musiche cronologicamente lontane e, allo stesso tempo, prospettare un dialogo del nuovo e dell’antico attraverso musiche d’oggi per voci e strumenti storici. Il risultato è un meraviglioso intreccio nel quale vi è un continuo rovesciamento dei ruoli: gli strumenti che imitano la voce e l’inverso, della voce che diventa strumento”. Coronamento di questa esperienza di creazione artistica corale il Concerto Studio il 16 giugno 2024. “La residenza dell’Ensemble Orfeo Futuro si pone come tappa necessaria per la preparazione del progetto e, in particolare, è l’occasione per lavorare intorno alle musiche di Pietro Andrea Ziani, compositore veneziano del primo ‘600, tra gli autori previsti nel programma”. L’Ensemble è formato da Francesco D’Orazio e Vanni Rota (violino) Gioacchino De Padova, Silvia de Maria, Luciana Elizondo (Viola da gamba), Pierfrancesco Borrelli (clavicembalo), direzione artistica di Gianvincenzo Cresta. Domenica 25 agosto a Querceto e lunedì 26 agosto nel borgo di Mazzolla l’Ensemble Orfeo Futuro proporrà la produzione inedita “Soli Deo Gloria” musiche di J.S. Bach con la partecipazione del soprano Angelica Disanto, Luciana Elizondo (soprano di viola), Antonella Parisi (tenore di viola), Gaetano Simone (basso di viola), Gioacchino De Padova (violone), Carlo Maria Barile (organo). A essere indagato è il Corale del Bach sacro, “il cuore musicale della Riforma Luterana” che riesce a coadiuvare la volontà di intercettare la sensibilità popolare, attraverso canti connaturati nella memoria degli umili, alla tradizione musicale tedesca. Come descrive Gioacchino De Padova “Il caleidoscopio delle fughe, delle imitazioni, dei procedimenti espliciti o enigmatici, la scienza dei canoni…La voce umana invece, una sola voce umana, è il nostro ritorno a ciò che ha generato tutta la storia di questo genere di musica: la semplice linea di un canto che ognuno conosce, anche chi non l’ha mai sentito”. L’Ensemble Orfeo Futuro è un ensemble a geometria variabile, dal quartetto all’orchestra, con soli e coro. A partire dal 2010 riunisce musicisti italiani e latinoamericani specializzati nelle prassi esecutive su strumenti storici. Si concentra su progetti inediti e di largo respiro, a volte anche incrociando repertori antichi e musica nuova, una proposta attuata mediante un atteggiamento esecutivo tanto rigoroso quanto ispirato alla continua ricerca delle innumerevoli connessioni di stile. Campi prediletti sono quelli della Scuola Napoletana e quelli del grande repertorio europeo da essa ispirato. Il debutto discografico, nel 2010, fu una grande produzione di soli, coro e orchestra, che affiancò il Magnificat di Bach ad opere sacre inedite di Fago e Cafaro e ad un’opera nuova in stile di A. Ciccolini. La programmazione 2024 di Arte & Musica è organizzata da Accademia Libera Natura & Cultura, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, con il supporto di Confcommercio Provincia di Pisa e il patrocinio di Provincia di Pisa, Comune di Montecatini Val di Cecina, Comune di Volterra e Institut Français Firenze, con il sostegno di: Marchesi Ginori-Lisci, Borgo Pignano e con la collaborazione di Estro Tango, VinOperArte, artconnectspeople, VinOperArte, Associazione L’Amorosa, Consorzio Turistico Volterra Valdicecina, Amici di Mazzolla. Per informazioni e prenotazioni: Accademia Libera Natura & Cultura +39 366 1351567 accademialibera2000@gmail.com www.accademia-marcopolo.it. Prenotazioni per ristorante ‘La Locanda del Sole’: 3471348965 Ufficio Stampa Via di Borgo, 1 – I-56040 Querceto-Montecatini VC (PI) IT e-mail: comunicazioneaccademialibera@gmail.com Milva Naguib – milva.naguib@gmail.com cell. 3356267644 Alice Governi - alicegoverni@gmail.com cell. 329 3232988