24° Festival Accademia Libera Natura & Cultura, jazz e canzone italiana tra Querceto e Borgo Pignano

Il Festival Accademia Libera Natura & Cultura continua la programmazione estiva nei borghi della Val di Cecina con gli appuntamenti dedicati alla World Music domenica 14 e martedì 16 luglio alle 21.30 con la musica jazz interpretata dalla cantante americana Gwen Sampé e dal contrabbassista Harry Swift a Querceto e Borgo Pignano. Mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto alle 21.30 si esibiranno nei due borghi i RitalPop con Canzoni della mia terra, il ritratto di un’Italia popolare in cui la musica leggera si accompagna a più antiche composizioni.



Gwen Sampé è una cantante jazz per la quale la magia dell’improvvisazione è gradiente fondamentale al suo intero repertorio musicale. L’artista nasce in una famiglia di artisti a Houston, Texas, si forma sulle note del culto jazz di John Coltrane e Betty Carter e cresce attraverso le melodie più moderne. Un eterogeneo sfondo culturale le ha permesso di esibirsi sia nel circuito jazz, con performances di Jazz Standard e SlamJazz, sia nel teatro contemporaneo con uno spettacolo da lei prodotto dal nome “From the Fields to the Concert Hall”. Il contrabbassista inglese Harry Swift scopre a 15 anni la sua passione e perfezionerà l’arte del contrabbasso con prestigiosi insegnanti costruendo una lunga carriera come compositore e arrangiatore. I due artisti offrono un connubio di voce e contrabbasso a costituire un unico, vibrante strumento.



Il gruppo RitalPop si ispira al panorama della musica leggera degli anni ’60 e ’70, ai cantautori che hanno accompagnato e dato voce a un paese durante una profonda mutazione. L’anima italiana di RitalPop si origina dal termine “Ritals”, appellativo degli immigrati italiani tra le due guerre in Francia. E’ infatti Parigi la città in cui il gruppo nasce e continua la sua attività. È formato da Roberto Graiff (voce), Luc Desroy (chitarra “manouche”, percussioni e coro, Jacques Fatus) chitarra classica, “cistre” e coro, e Isabelle Morelli (chitarra dodici corde, chitarra portoghese e coro).



La chitarra classica di Jacques Fatus si accorda con la chitarra “manouche” di Luc Desroy e con la chitarra dodici corde e la chitarra portoghese di Isabelle Morelli in arrangiamenti originali a cura di Jacques Fatus. La voce di Roberto Graiff si appoggia su questo scrigno di sonorità di magiche corde.



La programmazione 2024 di Arte & Musica è organizzata da Accademia Libera Natura & Cultura, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, con il supporto di Confcommercio Provincia di Pisa e il patrocinio di Provincia di Pisa, Comune di Montecatini Val di Cecina, Comune di Volterra e Institut Français Firenze, con il sostegno di: Marchesi Ginori-Lisci, Borgo Pignano e con la collaborazione di Estro Tango, VinOperArte, artconnectspeople, VinOperArte, Associazione L’Amorosa, Consorzio Turistico Volterra Valdicecina, Amici di Mazzolla.





Per informazioni e prenotazioni:

Accademia Libera Natura & Cultura +39 366 135 1567

accademialibera2000@gmail.com www.accademia-marcopolo.it.



