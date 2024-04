Orario non disponibile

Quando Dal 25/04/2024 al 25/04/2024 Orario non disponibile

Il Comune di Calcinaia officerà giovedì 25 Aprile il 79° Anniversario della Liberazione d'Italia.

Le celebrazioni ufficiali di quest’anno prenderanno il via alle ore 9.30, nel cuore del capoluogo calcinaiolo, con l’incontro delle autorità civili e militari, delle associazioni locali, dei cittadini e delle cittadine davanti al Palazzo Comunale (Piazza Indipendenza).

Dopo il corteo dei partecipanti guidato dal Sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi e dal Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, inizierà a snodarsi per le vie del centro con soste previste di fronte ai monumenti che ricordano la Liberazione dove verranno depositate corone di alloro per onorare la memoria dei caduti. Le prime tappe saranno quelle di Lungarno Roma e via Caldereto.

La mattinata proseguirà a Fornacette precisamente in Piazza della Repubblica dove verrà deposta un'altra corona di alloro. Da lì il corteo partirà nuovamente attraversando il centro per raggiungere Piazza della Resistenza, dove si svolgeranno gli interventi istituzionali del Sindaco, Cristiano Alderigi, della Presidente della locale sezione Anpi, Elena Ricci e del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

I festeggiamenti proseguiranno con il pranzo sociale a partire dalle ore 12.30 presso il Parco della Fornace e nel pomeriggio, con il tradizionale Concertone della Liberazione, promosso da Comitato 25 Aprile e Comune di Calcinaia. Headliner del live che prenderà vita alle ore 18, in Piazza della Resistenza, a Fornacette, saranno la Bandabardò & Cisco. Prima del main event l'opening act con Radio Lausberg + guests. L’ingresso all'area concerti è libero.