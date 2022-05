Trekking Montecatini Val di Cecina ed il vino bono

29 Maggio 2022 Trekking Montecatini V.C. Accompagnato da Guida Ambientale Escursionistica

La Pro Loco di Montecatini Val di Cecina, con il patrocinio del Comune di Montecatini Val di Cecina, organizza per domenica 29 Maggio 2022 un Trekking: Montecatini ed il Vino Bono!

lunghezza 10 km

260 mt di dislivello in salita, difficoltà media.



Percorso attraverso antichi tracciati ricchi di storia e tradizione... Visita alle cantine dell' Azienda Tenuta Aione, Toscana Italien e Fattoria Sorbaiano.

Partenza Museo delle Miniere ore 09:30 rientro Previsto ore 16.30 (possibilità di prenotare per le 17 00 la visita al Museo delle Miniere o della Torre Belforti)

Quota 15 € adulti - Gratis fino a 12 anni

PIC NIC SU PRENOTAZIONE € 10

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Info e Prenotazioni

Tel e whatsapp +39 348 522 88 25

e-mail prolocomontecatinivc@gmail.com



AL TERMINE DEL TREKKING SARA’ POSSIBILE VISITARE

?? Miniera Montecatini Val di Cecina

Loc La Miniera

Tel 058831026 - 0586 894563

?? Torre dei Belforti

Via Rapucci, 1

Tel 340 053 3735



Ristoranti nel Centro di Montecatini Val di Cecina

?? Ristorante Pizzeria L'Ippocastano

Via delle colonne,3 - Loc. La miniera

Tel 058830283 - 3333212705

?? IL Margone Agriturismo

Località La Miniera

Tel 3456041148

?? Il Buglione

Piazza della Repubblica n 24

Tel 058830104 - 3285463681

?? La Terrazza sul Borgo

Piazza della Repubblica n 7

Tel 05881900802 - 3400819698



ProLoco Montecatini V.C.

Piazza della Repubblica n 2

56040 - Montecatini Val di Cecina (PI)