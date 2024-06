35° Palio del Cuoio a Ponte a Egola

Prezzo non disponibile

Prenderà il via domenica 23 giugno la 35° edizione del 'Palio del Cuoio' dei cinque rioni: Tognarino, Giuncheto, Leporaia, Il Ponte, Le Fornaci. Il Palio del Cuoio, nato nel 1988 dall’idea del parroco don Gino Frediani, è la principale manifestazione di Ponte a Egola. La più grande frazione del Comune di San Miniato è famosa per la concia della pelle anticamente lavorata con il tannino all’interno di botti di legno le quali venivano spostate sui piazzali delle concerie facendole rotolare su se stesse.

Da qui ha avuto spunto ed origine il Palio del Cuoio, che quest’anno sarà così strutturato: si parte domenica 23 giugno con la Sfilata dei Rioni alle 21 (a presentare sarà Paolo Picchi); lunedì 24 giugno, invece, è previsto 'Movimento al Palio' a cura dell’Associazione GAM e con le scuole dell’infanzia di Ponte a Egola (inizio alle 21.30); martedì 25 sarà dedicato al varietà con 'Stop Fi Pi Li'.

Il giorno successivo, mercoledì 26, sarà incentrato sullo spettacolo 'Viaggio intorno al mondo' a cura di Dance Project (inizio alle 21.30). La settimana di avvicinamento prosegue giovedì 27 giugno: alle 21.30 raduno di auto americane e moto Harley Davidson, con a seguire la rock band 'Rock of Ages'. Venerdì 28, invece, sarà il turno dell’estrazione delle corsie per le gare coi caratelli, seguite alle 21.30 dallo spettacolo musicale 'Capsule Corp'.

Sabato 29 giugno si entrerà nel vivo: alle 21.30 corsa dei caratelli, categorie 'Over 40' e 'Caratello Rosa' (sponsor unico Conceria La Patrie), a seguire dj set. Infine il giorno più atteso: alle 21.30 di domenica 30 giugno corsa dei caratelli (piccolo, medio e grande).

Il punto nodale di tutte le iniziative di questa 35° edizione sarà piazza Guido Rossa. Tutte le sere è previsto anche il torneo di briscola: dalle 21.30 al bar del Palio, con premiazione delle prime tre coppie classificate (mercoledì 28). Ci si può prenotare al bar oppure chiamando il numero 3281469235. Durante la settimana sarà attivo il ristorante Il Ponte (in collaborazione con l'omonimo rione) con aperitivi, birre e bevute al chiosco del Palio.

Sabato e domenica 'Tombolone' post gare. Il Palio del Cuoio è patrocinato dell’amministrazione comunale, da Fondazione San Miniato Promozione (che ne ha curato anche la diffusione mediatica) e si avvale inoltre della collaborazione della locale parrocchia e del contributo di concerie (in particolare lo sponsor La Patrie), del Consorzio Conciatori, di Unic, delle attività commerciali locali e di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

La novità di quest’anno è rappresentata dal coinvolgimento degli studenti della prima media della scuola Buonarroti di Ponte a Egola che, coordinati dal professor Paolo Coscetti, hanno dipinto i gropponi, cioè i premi in cuoio che andranno ai vincitori. Un modo per coinvolgere anche le nuove generazioni in questa manifestazione che ormai è più che radicata a livello locale. I gropponi sono stati donati gratuitamente dal Cuoificio La Querce di Ponte a Egola.