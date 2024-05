47° Sagra dell'Olio Novo a Ghizzano

Prezzo non disponibile

Dal 11/05/2024 al 12/05/2024

Due weekend di maggio per un appuntamento consueto a Ghizzano di Peccioli, nei fine settimana del 11-12 e del 18-19 maggio. Sono queste le date fissate per la 47° edizione della Sagra dell’Olio Novo a Ghizzano

Un'atmosfera di festa e convivialità da abbinare a una visita del borgo in una manifestazione che offrirà stand gastronomici aperti il sabato a cena e la domenica anche a pranzo per degustare le bruschette preparate con l’olio e aglio e altri piatti toscani. E poi mercatini dell'artigianato, spettacoli musicali, teatrali e intrattenimento per tutta la famiglia.