57° Torneo nazionale della Balestra in Piazza del Duomo a Pisa

Non si sono ancora spenti gli echi del Giugno Pisano, conclusosi con l’edizione di Sabato 29 del Gioco del Ponte, che all’orizzonte si prefigura per la nostra città un'altra importante rievocazione di profilo nazionale e internazionale: il 57° Torneo della Balestra della Federazione Italiana Balestrieri.



Organizzato dai Balestrieri di Porta San Marco di Pisa, nella splendida e unica cornice di Piazza del Duomo, concessa per l’occasione dall’Opera Primaziale Pisana, il torneo vedrà contendersi l’ambito Palio tra le prestigiose Compagnie Balestrieri della Repubblica di San Marino, delle città di Massa Marittima, di Lucca, di Volterra e dei Balestrieri di Porta San Marco di Pisa; compagini appartenenti alla Federazione Italiana Balestrieri, l’organizzazione più antica, in vita dal 1966 a cui si può aderire unicamente presentando documentazione storica comprovante la presenza e l’organizzazione delle antiche compagnie d’arme e di balestrieri.



Queste città ogni anno si incontrano per disputare il torneo nazionale che serve a decretare e incoronare il 'Re della balestra' che potrà fregiarsi per un anno del prezioso collare d’oro, messo in palio dall’Associazione Armatori Armi Antiche. Alla Compagnia di appartenenza del vincitore viene consegnato, in segno di giubilo, il Palio della Vittoria, dipinto quest’anno da un artista Pisano, Daniele Bertieri che ha raffigurato il famoso dipinto della Madonna di Sotto Gli Organi, protettrice della Città che ospita l’evento.



Tra le iniziative collaterali verrà realizzato un concorso fotografico, incentrato sulla valorizzazione e salvaguardia delle antiche tradizioni del tiro con la balestra antica da banco.

“Accedendo alla pagina facebook dei Balestrieri di Porta San Marco - spiega l’ideatore dell’iniziativa Luca Giuntini - è possibile leggere il regolamento e inviare le foto scattate per poi essere giudicate da una giuria accreditata”.

Al primo classificato verrà offerta una cena per due persone presso il noto ristorante “La Cambusa” di Marina di Pisa.



Ai tre primi classificati, targa ricordo e copia del libro di Mario Chiaverini “Onore e Gloria” sugli avvenimenti salienti della seconda Repubblica Pisana. Anche questa piccola iniziativa, sottolinea il Presidente dei Balestrieri di Porta San Marco Cristiano Scarpellini, serve a creare attenzione e curiosità verso la storia della nostra città, talvolta poco conosciuta in alcuni aspetti che il nostro Gruppo, nato soprattutto come rievocatori e attivo in Pisa in iniziative di ricerca e ricostruzione storica, intende riproporre e riportare alla luce.

Il Torneo si svolgerà sabato 20 luglio e sarà preceduto da un corteo storico che avrà partenza alle 16:00 da Piazza dell’Arcivescovado.



Tutti i Pisani sono invitati a sostenere la propria città.