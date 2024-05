7 maggio 1972-2024: in memoria di Franco Serantini

Martedì 7 maggio 2024 ricorrerà il 52° anniversario della morte dell’anarchico Franco Serantini, la cittadinanza è invitata a partecipare alla proiezione di alcune testimonianze in versione integrale sul giovane Serantini, filmate da Giacomo Verde per il documentario S’era tutti sovversivi.

L’iniziativa si terrà martedì 7 maggio alle ore 18:00 presso la Biblioteca, in via Carducci 13 – località La Fontina.



La Biblioteca Franco Serantini-Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Pisa rinnova al Consiglio comunale di Pisa la richiesta di intitolare Piazza San Silvestro a Franco Serantini e continua il suo lavoro quotidiano nella conservazione e valorizzazione della memoria storica dell’antifascismo e della Resistenza.



Franco Serantini, studente lavoratore di origine sarda, perse la vita nel carcere Don Bosco dopo due giorni di agonia. Il giovane era stato picchiato selvaggiamente dalla polizia nel tardo pomeriggio del 5 maggio al momento del suo fermo sul Lungarno Gambacorti, durante la manifestazione antifascista contro il comizio dell’on. Giuseppe Niccolai del MSI-DN.



sulla piattaforma digitale della BFS https://bibliotecabfs.wordpress.com/



• il volume pubblicato dalla BFS in occasione del 50° anniversario della sua morte: FRANCO SERANTINI Cinquant’anni di memoria contro l’ingiustizia 1972-2022 (a cura del Circolo culturale Biblioteca Franco Serantini, BFS edizioni, 2022).