8 Dicembre a Vicopisano

Ricco di eventi e iniziative il programma del Natale nel territorio di Vicopisano. Anche l'8 dicembre sono previsti molti appuntamenti, alcuni dedicati alla solidarietà, e saranno aperti alle visite la Rocca, la Torre, il Camminamento del Soccorso del Brunelleschi e la Torre dell'Orologio.

Sarà festa anche al Polo Generazioni, nel distretto socio-sanitario di via Dei Mezzi a Vicopisano (con l'accensione dell'albero, la merenda biologica per adulti e bambini e la presentazione del presepe dell'artista di San Giovanni alla Vena Angelo Perini).Già sold out, con grande successo come sempre, il pranzo degli auguri a Lugnano, organizzato dal Magistrato del Palio de’ Ciui.Al Centro Commerciale La Porta di Uliveto si svolgerà la Festa delle Castagne e del Vino Novo a cura di Pro Loco Uliveto Terme (con il mercatino, le degustazioni, l'animazione per bambini bambine, i prodotti tipici e la vendita dei panettoni solidali da parte del Comitato della Croce Rossa di Uliveto Terme).I panettoni solidali saranno venduti anche dall'Unità Territoriale della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena davanti alla Chiesa di San Giovanni Evangelista a San Giovanni alla Vena e al mercatino di Natale in Piazza XX Settembre a Pisa (per l'acquisto della nuova ambulanza).La Rocca del Brunelleschi sarà aperta alle visite guidate (con biglietteria a Palazzo Pretorio) a cura del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Per informazioni grupporosellini@yahoo.it Aperti anche la Torre e il Camminamento del Soccorso, sempre del Brunelleschi, e la Torre dell'Orologio, a cura della Società Cooperativa Capitolium. Per informazioni, orari e prenotazioni: https:// coopcapitolium.it/ Per scoprire tutte le ulteriori opportunità che offre il territorio di Vicopisano si può consultare il sito www.vicopisanoturismo.it