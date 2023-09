Scampagnata in mountain bike nel territorio del comune di Crespina Lorenzana

Una tranquilla, piacevole e spensierata gita sulle strade della campagna crespinese.

L’uscita è aperta a chiunque abbia un po’ di pratica campestre della mountain bike e una buona confidenza di guida della bicicletta. Non consigliata per bambini al di sotto di 13 anni d’età.



Una escursione nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana come viaggio di scoperta alla conoscenza della storia, dell’architettura e della natura tipica dei dolci paesaggi di questa parte della Toscana.

Senza fretta, lasciandoci catturare dalle atmosfere e dalla bellezza dei paesaggi.



Domenica 8 ottobre

Ritrovo: ore 08:45 al parcheggio del campo sportivo di Crespina

Partenza: ore 09:00

Lunghezza: circa 17 km

Dislivello positivo 169 m

Durata circa 4 ore



Percorso ad anello:

Campo sportivo Crespina, Valdisonzi, Montanina, Mazzagamboli, Campolungo, Fornace del Roncione, Botteghino, La Stradiola, Ceppaiano, La Tana, Via Le Prata, Sotto i Loghi, Campo sportivo.



Sono previste alcune soste:

– Mazzagamboli

– Quercia secolare e fornace del Roncione

– Fattoria La Tana



Sarà possibile rifocillarsi alla fattoria La Tana:

– con un tagliere di salumi e formaggi preparati dall’azienda stessa, su prenotazione al costo di € 10,00 (vino a parte);

– oppure consumando sul posto il proprio pasto al sacco.



Guide:

-apripista

-chiudipista





