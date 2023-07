80voglia, cover band musica rock e pop

Giovedì 27 luglio in piazza dei Caduti in occasione di "Metti una sera a Cascina", concerto spettacolo: 80VOGLIA, "Love Story", cover band musica rock e pop rigorosamente dal 1980 al 1989, "né uno di più né uno di meno".



L'evento è organizzato da Fondazione Sipario Toscana in collaborazione con il Comune di Cascina ed è ad ingresso libero.





Era il febbraio 2005 quando due amici, amanti della musica rock e blues, decisero di dare vita a qualcosa di nuovo e mai sentito prima nei locali che di solito frequentavano: una cover band dei mitici e sbrilluccicanti anni ‘80!!!

Obbiettivo dichiarato era solo uno: far divertire, ballare e cantare il pubblico.

La scaletta degli 80VOGLIA spazia dal pop di Cindy Lauper al rock dei Van Halen, dal cantautorato italiano di Battiato alla leggerezza di Raffaella Carrà. Insomma, tutto ciò che è stato suonato e cantato dal 1980 al 1989 viene riproposto in versione totalmente live.

Dal 2005 ad oggi il gruppo, la cui formazione si è costantemente evoluta, si è esibito in centinaia di concerti portando la band sui palchi e nei locali più belli della Toscana.

Insomma, Raf si chiedeva cosa sarebbe rimasto degli anni ’80.

Gli 80VOGLIA lo hanno capito: LA MUSICA !!!



Metti una sera a Cascina

Piazza dei Caduti



ingresso libero