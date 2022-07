Food, culture and adventure

I Musei Civici di San Miniato e Coopculture sono lieti di invitarvi ad un pomeriggio di camminata immersi nella cultura



?????? ? ?????? ????? ??:??



????, ??????? ??? ?????????



Anche quest'anno i Musei Civici di San Miniato in collaborazione con Discover San Miniato vi accompagnano alla scoperta della città: una passeggiata tra storia, arte, belvedere e prodotti locali.

E a fine percorso vi aspetta un aperitivo in tutto relax in uno dei locali all'aperto di San Miniato



?????? ? ?????? ????? ??:??



?Durata: 2H circa



Ritrovo al Museo del Palazzo Comunale (Via Vittime del Duomo, 8)



Incontro con esperti di tartufi - Gemignani Tartufi



?Si consiglia abbigliamento sportivo, scarpe sportive o da trekking



Incontro con esperti di tartufi Gemignani Tartufi



Costo 11 Euro (escluso aperitivo)





345-3038991 - museicivicisanminiato@coopculture.it / sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it"