In bici al castello di Nozzano

Il castello di Nozzano sarà la tappa della prossima gita in bici dei soci di Fiab Pisa. Domenica 10 marzo si partirà alle 9 da piazza dell’Arcivescovado e l’arrivo alla meta è previsto verso le 10.30. La visita del castello sarà guidata dai volontari dell'associazione socio-culturale Il Castello (contributo di 10 euro comprensivo della miniguida cartacea). Il rientro a Pisa è previsto intorno alle 13.30. Il percorso è lungo circa 35 km, prevalentemente in pianura, a eccezione di una breve salita per raggiungere il castello. Si percorrono perlopiù strade asfaltate e qualche tratto di sterrato/erboso, godendo del panorama sui monti pisani e sulle torri di avvistamento.

La partecipazione alla gita è riservata ai soci Fiab, e prima della partenza sarà possibile tesserarsi per il 2024. Per aspetti organizzativi è richiesta l’iscrizione compilando il modulo di registrazione su www.fiabpisa.it/nozzano.htm. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi alla partenza con biciclette funzionanti, ruote e freni in buone condizioni e camera d’aria di scorta o kit di riparazione.

Per info: Dalia, 3392060767, Giusi 3473655878.