L’Associazione Binario Vivo, che da cinque anni anima il Teatro Nuovo di Pisa a causa dei lavori di riqualificazione nella piazza della Stazione e in attesa di riaprire il sipario del teatro da gennaio 2023, ha lanciato una innovativa rassegna itinerante dal titolo 'Teatro Necessario'. La prima parte delle Stagione Teatrale 2022/2023 sarà quindi ospitata in altri spazi della città e nelle sue vicinanze.

Prima tappa al Teatro Olimpia di Vecchiano, con lo spettacolo 'Peergyntrip' in scena sabato 29 ottobre alle 21.15. Una produzione Teatro del Loto, tratto dall’opera dell’autore norvegese Herik Ibsen, regia di Stefano Sabelli, con Eva Sabelli, Gianantonio Martinoni, Bianca Mastromonaco, Matteo Palazzo, Fabrizio Russo, musicisti in scena Piermarino Spina e Antonio Scioli. Spaccone, ribelle, una 'simpatica canaglia', l’avventura di Peer è una favola, dove tempi, spazi e luoghi si sovrappongono in un’età e in un gioco temporale indefiniti.

Il simpatico perdigiorno trascorre l’esistenza edonisticamente, tra piaceri materiali e fantasticherie nel percorso della ricerca di sé nel contatto col mondo reale e irreale: una metaforica ricognizione della natura umana che assume i contorni di un’avventura faustiana. Personaggio che interpreta tutte le sfide romantiche dell’uomo ottocentesco alle prese con la rivoluzione industriale e la modernità, si snocciola come uno schioccare di dita che mette in comunicazione in uno stesso tempo, visibile e non, tutte le età dell’uomo, sfogliate come gli strati di una cipolla, alla ricerca di un cuore che (come l’isola) non c’è.

Biglietti: Intero 15 euro; ridotto 12 euro per residenti a Vecchiano, studenti, soci coop e convenzionati.