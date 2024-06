Il Museo degli Strumenti di Fisica -Ludoteca Scientifica organizza un doppio appuntamento per salutare l’inizio di luglio.



Mercoledì 3 luglio

20:30 – 22:30

A caccia di stelle



Attività per bambini: età 6+



Preparatevi per un’avventura straordinaria in questo evento dedicato all’esplorazione dello spazio. Attraverso giochi interattivi e osservazioni con il telescopio avrete l’opportunità di immergervi nel meraviglioso mondo dell’astronomia.



Dalle ore 22:30

Osservazioni astronomiche



Per informazioni e prenotazioni: ludotecascientifica@gmail.com; tel. + 39 050 2214861 – +39 320 0403946.