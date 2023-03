A Calci alla Festa di primavera in bicicletta

Domenica prossima 19 marzo Fiab Pisa partecipa alla Festa di primavera, organizzata come ogni anno dall'associazione 'Nicosia nostra'. Per raggiungere Calci in tempo per l'inizio della manifestazione, la partenza in bici è fissata per le 8.30 da piazza San Francesco. Il programma delle iniziative è consultabile sul sito del Comune di Calci, la partecipazione alle varie attività è libera come anche il pranzo, che potrà essere consumato in area pic-nic nel prato di villa Borghini; la partenza per il rientro a Pisa sarà alle 15.00 circa.





Per info: https://www.fiabpisa.it/volantini/Nicosia2023.pdf; Luigia 347 6000747, luigia@fiabpisa.it e Daniele 349 5780907, daniele@fiabpisa.it.