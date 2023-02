A Carnevale vivi la natura al Parco Il Pineto

A Carnevale vivi la natura e confonditi con lei! Avventurati fra gli alberi con i piedi per aria e non solo:



- Caccia al tesoro (ore 11.30)

Caccia al tesoro per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.

Alla ricerca del tesoro che il bosco ha nascosto, saltando da un indizio all' altro.

Serviranno gambe allenate, inventiva e coraggio....e occhio agli scherzi! A Carnevale ogni scherzo vale!

Costo > 5 euro su prenotazione



- Laboratorio di maschere naturali (ore 14.00)

Laboratorio manuale per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.

Usando i materiali che la pineta regala, i partecipanti decoreranno delle maschere scoprendo i mille modi di mimetizzarsi.

Costruiranno insieme la maschera per trasformarsi in creature del bosco!

Costo > 7 euro su prenotazione

Laboratorio + Caccia al tesoro > 10 euro

Chiamaci o scrivi su whatsapp per prenotare!

Sconto del 10% sui percorsi a chi viene mascherato



Il Pineto è aperto tutte le domeniche del mese con i seguenti orari:



https://ilpinetoparcoavventura.it/